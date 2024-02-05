Земцова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1918
Рождение ребёнка
06.01.1935
Дочь: Болдырева Люцинда Васильевна
Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1938
Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1940
Дочь: Мальгина Рита Васильевна
Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1946
Сын: Земцов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1948
Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1951
Дочь: Макерова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно