Земцова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1918

Отец: Воронин Михаил Федотович

Мать: Воронина Просковея Меркульевна

Рождение ребёнка
06.01.1935

Дочь: Болдырева Люцинда Васильевна

Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1938

Сын: Земцов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1940

Дочь: Мальгина Рита Васильевна

Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1946

Сын: Земцов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1948

Сын: Земцов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1951

Дочь: Макерова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Земцов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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