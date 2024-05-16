Андропов Павел Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андропов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андропова Ирина Ермилова
Рождение ребёнка
11.08.1871
Мать ребёнка: Андропова Ирина Ермилова
Рождение ребёнка
19.11.1875
Мать ребёнка: Андропова Ирина Ермилова
Смерть
Неизвестно