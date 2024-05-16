Андропов Павел Григорьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андропов Павел Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андропов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андропова Ирина Ермилова

Рождение ребёнка
11.08.1871

Сын: Андропов Мирон Павлов

Мать ребёнка: Андропова Ирина Ермилова

Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Андропов Григорий Павлов

Мать ребёнка: Андропова Ирина Ермилова

Смерть
Неизвестно

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