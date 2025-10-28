(Шуваева) Евгения
женский, родилась 22.08.1988, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Мать(Прохорова) Ольга Львовна1966 г.р.
ОтецШуваев Михаил Алексеевич24.04.1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно