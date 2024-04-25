Горшков Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Михаил Владимирович

Место рождения

Валтово, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950

Отец: Горшков Владимир Михайлович

Мать: Горшкова Екатерина Алексеевна

Валтово, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Криштопина Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Горшкова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Горшкова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Горшкова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
30.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Любовь Андреевна

Валтово, Навашинский, Нижегородская область
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