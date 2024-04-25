Горшков Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Криштопина Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Горшкова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Горшкова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Горшкова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
30.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Любовь Андреевна