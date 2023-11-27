Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Ангелина? Власовна
Отец ребёнка: Влас Семенович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Власовна
Отец ребёнка: Влас Семенович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Влас Семенович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Влас Семенович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Влас Семенович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Щипков Иван Власович
Отец ребёнка: Влас Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Семенович
Смерть
Неизвестно