Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Ангелина? Власовна

Отец ребёнка: Влас Семенович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Власовна

Отец ребёнка: Влас Семенович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Щипков Алексей Власович

Отец ребёнка: Влас Семенович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Щипков Степан Власович

Отец ребёнка: Влас Семенович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Щипков Афанасий Власович

Отец ребёнка: Влас Семенович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Щипков Иван Власович

Отец ребёнка: Влас Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Семенович

Смерть
Неизвестно
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