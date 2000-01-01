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Иван Осипов
Иван Осипов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иосиф Иванов
1752 г.р.
Мать
Екатерина Иванова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Иосиф Иванов
Мать:
Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно
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