Иван Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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