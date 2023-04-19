Шмыкова Лариса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1969
Отец: Шмыков Георгий
Бракосочетание
18.06.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.07.1993
Дочь: Остроносова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1996
Дочь: Тимина Вероника Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности