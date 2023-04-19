Шмыкова Лариса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыкова Лариса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1969

Отец: Шмыков Георгий

Мать: Ситникова Алевтина Ильинична

Бракосочетание
18.06.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.07.1993

Дочь: Остроносова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1996

Дочь: Тимина Вероника Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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