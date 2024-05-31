Родионова Евдокия /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1908
Муж: Родионов Иван
Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Родионов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: (Родионова) Зиновья Родионова/
Отец ребёнка: Родионов Иван
Жуковка, Дмитровский, Московская область
Смерть
После 1921