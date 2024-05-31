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Родионова Евдокия /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1908

Муж: Родионов Иван

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Родионов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван

Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: (Родионова) Зиновья Родионова/

Отец ребёнка: Родионов Иван

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Смерть
После 1921

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