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Кузьмин Владимир Митрофанович

Место рождения

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

31.05.1961

Дата смерти

13.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1961

Отец: Кузьмин Митрофан Иванович

Мать: не указана

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1984

Сын: Кузьмин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Киреева (Семенцова) Галина Ивановна

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.09.1985

Сын: Кузьмин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Киреева (Семенцова) Галина Ивановна

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1989

Сын: Кузьмин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Киреева (Семенцова) Галина Ивановна

Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.09.2020

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