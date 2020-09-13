Кузьмин Владимир Митрофанович
Место рождения
Дата рождения31.05.1961
Дата смерти13.09.2020
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1961
Отец: Кузьмин Митрофан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1984
Сын: Кузьмин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Киреева (Семенцова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1985
Сын: Кузьмин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Киреева (Семенцова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1989
Сын: Кузьмин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Киреева (Семенцова) Галина Ивановна
Смерть
13.09.2020