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Васильев Кирик или Кирилл

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Место рождения

Заворино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заворино, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
30.06.1738 ст.

Жена: Евдокия

Заворино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.

Дочь: Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова

Мать ребёнка: Евдокия

Заворино, Кашинский, Тверская область
В разных документах (метрики, перепись) за разные годы у Акилины разные фамилии. Среди них: Кирьянова, Кирикова, Иванова. В метрике 1756 в качестве отца указан Кирил Васильев. Имя Акилина и Акулина
Смерть
Неизвестно
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