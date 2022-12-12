Васильев Кирик или Кирилл
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.
Дочь: Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова
Мать ребёнка: Евдокия
В разных документах (метрики, перепись) за разные годы у Акилины разные фамилии. Среди них: Кирьянова, Кирикова, Иванова. В метрике 1756 в качестве отца указан Кирил Васильев. Имя Акилина и Акулина
Смерть
Неизвестно