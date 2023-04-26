Кручинин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1973
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014