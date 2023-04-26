Кручинин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1973

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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