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Лимонаева Александра Федоровна

Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Метрические книги Успенской церкви (Московская губерния, Клинский уезд, село Обухово) Упоминается как восприемник при рождении - крестьянская жена деревни Ожогина. (ЦГИА, ф.203, о.780, д.4771, л.20)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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