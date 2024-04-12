Лимонаева Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Метрические книги Успенской церкви (Московская губерния, Клинский уезд, село Обухово) Упоминается как восприемник при рождении - крестьянская жена деревни Ожогина. (ЦГИА, ф.203, о.780, д.4771, л.20)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно