Манасян Вагинак Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1991
Дочь: Манасян Елена Вагинаковна
Мать ребёнка: Мгдесян Зарина Карленовна
Рождение ребёнка
28.05.2001
Дочь: Манасян Элита Вагинаковна
Мать ребёнка: Мгдесян Зарина Карленовна
Бракосочетание
Неизвестно