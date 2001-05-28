Манасян Вагинак Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манасян Вагинак Альбертович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1991

Дочь: Манасян Елена Вагинаковна

Мать ребёнка: Мгдесян Зарина Карленовна

Рождение ребёнка
28.05.2001

Дочь: Манасян Элита Вагинаковна

Мать ребёнка: Мгдесян Зарина Карленовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мгдесян Зарина Карленовна

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