Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лапп) Екатерина
Отец ребёнка: Лапп Андрей Освальдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лапп) Ольга
Отец ребёнка: Лапп Андрей Освальдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1957
Дочь: Семенова (Лапп) (Лапп) Лидия
Отец ребёнка: Лапп Андрей Освальдович