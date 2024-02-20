Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лапп) Екатерина

Отец ребёнка: Лапп Андрей Освальдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лапп) Ольга

Отец ребёнка: Лапп Андрей Освальдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапп Андрей Освальдович

Рождение ребёнка
07.02.1957

Дочь: Семенова (Лапп) (Лапп) Лидия

Отец ребёнка: Лапп Андрей Освальдович

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