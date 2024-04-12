Васильева Марфа Веденеевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1793
Сын: Васильев Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Васильев Антон Игнатьевич
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Васильев Афанасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Васильев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Васильев Архип Игнатьевич
Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно