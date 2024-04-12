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Васильева Марфа Веденеевна

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Васильев Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Васильев Антон Игнатьевич

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Васильев Афанасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Васильев Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Васильев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Васильев Архип Игнатьевич

Отец ребёнка: Васильев Игнатий Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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