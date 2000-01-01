Абрамова/Абраменкова Мария (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти24.08.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов
Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Трофим Алексеев
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
24.08.1858
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Хутор Нижнесеребряковский, Великого Войска Донского