Абрамова/Абраменкова Мария (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова/Абраменкова Мария (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

24.08.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Трофим Алексеев

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
24.08.1858
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Хутор Нижнесеребряковский, Великого Войска Донского
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