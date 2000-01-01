Двоеглазова (Зворыгина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двоеглазова (Зворыгина) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зворыгин Андрей Агафонович

Мать: Зворыгина Ненила Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двоеглазов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двоеглазов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двоеглазов ?

Смерть
Неизвестно
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