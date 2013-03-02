Косарев Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти02.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Косарев Константин Никоаевич
Мать ребёнка: Алексеенко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1960
Дочь: Косарева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Алексеенко Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2013