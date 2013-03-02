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Косарев Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

02.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Косарев Константин Никоаевич

Мать ребёнка: Алексеенко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
26.05.1960

Дочь: Косарева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Алексеенко Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеенко Надежда Петровна

Смерть
02.03.2013
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