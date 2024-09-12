Жукова Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1885 ст.
Крещение
17.03.1885 ст.
Церковь св. Василия Кесарийского в Тверской Ямской слободе Родители: Потомственный Почетный Гражданин Московский 2-й гильдии купец Николай Алексеевич Жуков и законная жена его Серафима Петрова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно