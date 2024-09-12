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Жукова Софья Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1885 ст.

Отец: Жуков Николай Алексеевич

Мать: Сурина (Аристова Жукова) Серафима Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
17.03.1885 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь св. Василия Кесарийского в Тверской Ямской слободе Родители: Потомственный Почетный Гражданин Московский 2-й гильдии купец Николай Алексеевич Жуков и законная жена его Серафима Петрова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно

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