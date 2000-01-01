Кудымов Никита Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Никита Егорович

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кудымов Хрисантий Никитич

Мать ребёнка: не указана

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
?.07.1946
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно
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