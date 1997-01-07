Альбаев (Альбеев) Рауль (Равиль) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбаев (Альбеев) Рауль (Равиль)

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Место рождения

Киргиз-Мияки, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1925

Дата смерти

07.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Альбеев Зиннатулла

Мать: Альбеев София

Киргиз-Мияки, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альбеева Магури

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альбеева Магури

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альбеева Магури

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альбеева Магури

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.01.1997
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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