Альбаев (Альбеев) Рауль (Равиль)
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти07.01.1997
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Альбеев Зиннатулла
Мать: Альбеев София
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
23.07.1954
Рождение ребёнка
17.01.1960
Смерть
07.01.1997