Федотов Калина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Калина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Федотов Тимофей Калинин

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1693

Сын: Федотов Кирилл Калинин

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1695

Сын: Федотов Михаил Калинин

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
До 1719
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