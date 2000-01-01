Федотов Калина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1683
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
До 1719