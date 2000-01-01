Елькина Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Около 22.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Елькин Яков Григорьевич

Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Елькин Яков Григорьевич

Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Елькин Яков Григорьевич

Смерть
Около 22.11.1935
Наумята
Похороны
Неизвестно
Ветошкино
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