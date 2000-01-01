Елькина Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиОколо 22.11.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елькин Яков Григорьевич
Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елькин Яков Григорьевич
Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елькин Яков Григорьевич
Смерть
Около 22.11.1935
Наумята
Похороны
Неизвестно
Ветошкино