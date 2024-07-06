Засоркина (Новикова) Анастасия 20.10.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Засоркина (Новикова) Анастасия

Место рождения

Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине

Дата рождения

20.10.1890

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890

Отец: Новиков Дмитрий

Мать: Новикова (Колеганова) Пелагея

Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Бракосочетание
03.06.1913

Муж: Засоркин Сергей

Рождение ребёнка
?.04.1914

Дочь: (Засоркина) Мария

Отец ребёнка: Засоркин Сергей

Рождение ребёнка
22.12.1917

Дочь: (Засоркина) Нина

Отец ребёнка: Засоркин Сергей

Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
07.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Засоркин Сергей

Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
15.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Засоркин Сергей

Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Смерть
1962
Россия, Московская область, пос. Октябрьский

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