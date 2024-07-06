Засоркина (Новикова) Анастасия
Место рожденияРоссия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Дата рождения20.10.1890
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890
Отец: Новиков Дмитрий
Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Бракосочетание
03.06.1913
Муж: Засоркин Сергей
Рождение ребёнка
?.04.1914
Дочь: (Засоркина) Мария
Отец ребёнка: Засоркин Сергей
Рождение ребёнка
22.12.1917
Дочь: (Засоркина) Нина
Отец ребёнка: Засоркин Сергей
Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
07.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Засоркин Сергей
Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
15.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Засоркин Сергей
Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Смерть
1962
Россия, Московская область, пос. Октябрьский