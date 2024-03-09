Петров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Агафья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Петров Леонтий (Леон) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно