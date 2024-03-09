Петров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Агафья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федот Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1894

Сын: Петров Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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