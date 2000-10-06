Подъемщикова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъемщикова Ольга Николаевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

03.08.1961

Дата смерти

06.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1895
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение
03.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1983 по 1985
Зима, Зиминское, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.10.2000
Алешино, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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