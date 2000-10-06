Подъемщикова Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1961
Дата смерти06.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1895
Рождение
03.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1983 по 1985
Зима, Зиминское, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.10.2000
Алешино, Кимовский муниципальный район, Тульская область