Борис Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорис Васильев

Борис Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Дарья Родионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close