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Борис Васильев
Борис Васильев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий Афанасьев
1736 г.р.
Мать
Дарья Родионова
1736 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Василий Афанасьев
Мать:
Дарья Родионова
Смерть
Неизвестно
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