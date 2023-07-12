Кожанов Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кожанов Яков Ефимович
Мать: Марья Ларионовна
Бракосочетание
1882
Жена: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евфросиния Максимовна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
1901
Жена: Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1907
Мать ребёнка: Васса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно