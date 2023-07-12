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Кожанов Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кожанов Яков Ефимович

Мать: Марья Ларионовна

Бракосочетание
1882

Жена: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евфросиния Максимовна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1901

Жена: Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Кожанов Иван Максимович

Мать ребёнка: Васса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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