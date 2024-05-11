Попова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Попов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпычева Софья Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно