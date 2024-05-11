Попова Нина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Попов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпычева Софья Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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