Розенблат Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозенблат Леонид

Розенблат Леонид

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1936

Дата смерти

27.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Розенблат Шлема (Шура)

Мать: Розенблат (Мишуровская) Мира

Одесса, Одеська область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.