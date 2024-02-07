Литвина (Михалева) Ольга Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Михалева) Ольга Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: Литвин Залман Моисеевич

Мать: Литвина Пана Абрамовна

Рождение ребёнка
16.05.1978

Сын: Михалев Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Михалев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
05.09.1985

Дочь: Михалева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Михалев Владимир Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Владимир Анатольевич

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