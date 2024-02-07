Литвина (Михалева) Ольга Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: Литвин Залман Моисеевич
Мать: Литвина Пана Абрамовна
Рождение ребёнка
16.05.1978
Сын: Михалев Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Михалев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
05.09.1985
Дочь: Михалева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Михалев Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно