Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1932

Отец: Сумароков Семен Федорович

Мать: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ардзинба Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: (Ардзинба) Маргарита

Отец ребёнка: Ардзинба Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
25.11.1966

Дочь: Злобина (Ардзинба) Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Ардзинба Анатолий Константинович

Смерть
Неизвестно

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