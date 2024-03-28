Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: (Ардзинба) Маргарита
Отец ребёнка: Ардзинба Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
25.11.1966
Дочь: Злобина (Ардзинба) Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Ардзинба Анатолий Константинович
Смерть
Неизвестно