Ковалёв Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти24.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Смерть
24.02.2011
Место жительства
По 2011