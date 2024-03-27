Шараф Рахима Блокадн Садыковна
Место рожденияул. Шкапина, д.18, кв.21 (место жит.)
Дата рождения1895
Дата смерти?.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шараф Узбяк Блокадн Гильмиевич
Отец ребёнка: Шараф Гильметдин
Рождение ребёнка
30.10.1915
Дочь: (Шараф) Шафика Блокадн Гильмиевна
Отец ребёнка: Шараф Гильметдин
Смерть
?.07.1942
Похороны
Неизвестно