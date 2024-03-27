Шараф Рахима Блокадн Садыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шараф Рахима Блокадн Садыковна

Место рождения

ул. Шкапина, д.18, кв.21 (место жит.)

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шараф Узбяк Блокадн Гильмиевич

Отец ребёнка: Шараф Гильметдин

Рождение ребёнка
30.10.1915

Дочь: (Шараф) Шафика Блокадн Гильмиевна

Отец ребёнка: Шараф Гильметдин

Смерть
?.07.1942
Похороны
Неизвестно

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