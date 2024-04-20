Миронов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Ерёмина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1971

Сын: Миронов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Миронова (Ерёмина) Надежда Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1975

Сын: Миронов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Миронова (Ерёмина) Надежда Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1979
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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