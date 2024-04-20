Миронов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1971
Мать ребёнка: Миронова (Ерёмина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Миронов Максим Николаевич
Мать ребёнка: Миронова (Ерёмина) Надежда Петровна
Смерть
1979