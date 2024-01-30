Попенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Попенко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Попенко Елизавета
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: Попенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попенко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лутченко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Попенко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синёва Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Попенко Елизавета