Попенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Попенко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Попенко Елизавета

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: Попенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попенко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лутченко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Попенко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синёва Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Попенко Елизавета

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