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Пешков Леонид Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пешков Христофор Евлампович

Мать: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Пешков Николай Леонидович

Мать ребёнка: Пешкова Нина

Рождение ребёнка
1953

Сын: Пешков Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Пешкова Нина

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пешков Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Пешкова Нина

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Якушко Зинаида Леонидовна

Мать ребёнка: Пешкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Нина

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