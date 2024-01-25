Пешков Леонид Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1951
Сын: Пешков Николай Леонидович
Мать ребёнка: Пешкова Нина
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Пешкова Нина
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пешков Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Пешкова Нина
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Якушко Зинаида Леонидовна
Мать ребёнка: Пешкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Нина