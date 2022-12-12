Колобовников Гавриил Трофимович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти29.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
20.02.1937
Дочь: Пукенис Серафима Гавриловна
Мать ребёнка: Колобовникова Елена В.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колобовникова Елена В.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобовникова Елена В.
Смерть
29.04.1945
г. Берлин
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
д. Мишельвальда