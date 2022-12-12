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Колобовников Гавриил Трофимович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

29.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Колобовников Трофим Лаврентьевич

Мать: Колобовникова Акулина Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.02.1937

Дочь: Пукенис Серафима Гавриловна

Мать ребёнка: Колобовникова Елена В.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колобовникова Елена В.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Елена В.

Смерть
29.04.1945
г. Берлин
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
д. Мишельвальда
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