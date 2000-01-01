Костомаров Дорофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костомаров Дорофей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сапрыкина Параскева Дорофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Костомаров Тихон Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Костомаров Никифор Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

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