Костомаров Дорофей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сапрыкина Параскева Дорофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Костомаров Тихон Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Костомаров Никифор Дорофеев
Мать ребёнка: не указана