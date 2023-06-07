Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Яков Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Родионов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Марк Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Родионов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Иван Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Родионов
Смерть
Неизвестно