Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Григорьева

Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Яков Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Родионов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Марк Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Родионов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Иван Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Родионов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Родионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close