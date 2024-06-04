Прилукова Акилина Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прилуков Яков Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706
Отец ребёнка: Прилуков Яков Павлов
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Прилуков Иуда (Юда) Яковлев
Отец ребёнка: Прилуков Яков Павлов
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: (Прилукова) Парасковья Яковлева
Отец ребёнка: Прилуков Яков Павлов
Смерть
После 1717