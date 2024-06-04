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Прилукова Акилина Константинова

Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Яков Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Прилуков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Прилуков Яков Павлов

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Прилуков Иуда (Юда) Яковлев

Отец ребёнка: Прилуков Яков Павлов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: (Прилукова) Парасковья Яковлева

Отец ребёнка: Прилуков Яков Павлов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717

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