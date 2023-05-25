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Жучев Дмитрий Олегович

Место рождения

пос.Дальний Нижнеилимский район Иркутская область

Дата рождения

03.03.87

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.87

Отец: Жучев Олег Васильевич

Мать: Жучева (Банщикова) Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жучева (Куликова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
31.03.2017

Дочь: Жучева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Жучева (Куликова) Евгения Николаевна

Бракосочетание
25.04.2019

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.07.2019

Сын: Жучев Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Жучева (Куликова) Евгения Николаевна

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