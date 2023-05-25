Жучев Дмитрий Олегович
Место рожденияпос.Дальний Нижнеилимский район Иркутская область
Дата рождения03.03.87
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.87
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.2017
Дочь: Жучева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Жучева (Куликова) Евгения Николаевна
Бракосочетание
25.04.2019
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.07.2019
Мать ребёнка: Жучева (Куликова) Евгения Николаевна