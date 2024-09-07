Стригоцкий Яков Милеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1912
Дата смерти24.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1938
Сын: Стригоцкий Милентий Яковлевич
Мать ребёнка: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна
Рождение ребёнка
02.09.1941
Дочь: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна
Смерть
24.06.1959