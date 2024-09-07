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Стригоцкий Яков Милеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1912

Дата смерти

24.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
22.02.1938

Сын: Стригоцкий Милентий Яковлевич

Мать ребёнка: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
02.09.1941

Дочь: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Смерть
24.06.1959

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