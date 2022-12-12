Камионский Петр Исаевич
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения30.01.1869
Дата смерти28.08.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1869 по 1888
Киев, Украина
Место жительства
С 1888 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891 по 1893
Италия
Смерть
28.08.1917
Ялта, Ялта, Республика Крым