Камионский Петр Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камионский Петр Исаевич

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

30.01.1869

Дата смерти

28.08.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1869 по 1888
Киев, Украина
Место жительства
С 1888 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891 по 1893
Италия
Смерть
28.08.1917
Ялта, Ялта, Республика Крым
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