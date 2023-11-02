Кауц Василий (Вильгельм) Эмануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауц Василий (Вильгельм) Эмануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кауц Эмануил Эммануилович

Мать: Кауц Эмма Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кауц Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кауц Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кауц Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кауц Любовь Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кауц Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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