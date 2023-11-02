Кауц Василий (Вильгельм) Эмануилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Кауц Эмануил Эммануилович
Мать: Кауц Эмма Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кауц Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кауц Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кауц Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кауц Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кауц Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно