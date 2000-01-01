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Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Максимова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Максимова

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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