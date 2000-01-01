Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Максимова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Максимова
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно