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Жеребцов Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

09.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: Жеребцов Павел

Мать: Жеребцова Евдокия

Бракосочетание
02.01.1960

Жена: Жеребцова (Жиренкина) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеребцова (Жиренкина) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеребцова (Жиренкина) Валентина Ивановна

Смерть
09.11.2006
Похороны
Неизвестно

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