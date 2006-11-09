Жеребцов Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1937
Дата смерти09.11.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Отец: Жеребцов Павел
Мать: Жеребцова Евдокия
Бракосочетание
02.01.1960
Рождение ребёнка
23.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жеребцова (Жиренкина) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жеребцова (Жиренкина) Валентина Ивановна
Смерть
09.11.2006
Похороны
Неизвестно