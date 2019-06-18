Климов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.06.2019

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