Шершакова Нина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершаков Потап
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершакова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершаков Константин Константинович
Отец ребёнка: Шершаков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершаков Андрей Константинович
Отец ребёнка: Шершаков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершакова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Шершаков Константин
Рождение ребёнка
28.08.1974
Дочь: Чернышёва Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Шершаков Константин
Рождение ребёнка
01.04.1982
Дочь: Смирнова Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Шершаков Константин