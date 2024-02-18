Шершакова Нина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершакова Нина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершаков Потап

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершаков Илья Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершакова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершаков Константин Константинович

Отец ребёнка: Шершаков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершаков Андрей Константинович

Отец ребёнка: Шершаков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершакова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Шершаков Константин

Рождение ребёнка
28.08.1974

Дочь: Чернышёва Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Шершаков Константин

Рождение ребёнка
01.04.1982

Дочь: Смирнова Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Шершаков Константин

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