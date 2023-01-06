Дутова Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1917
Сын: Дутов Иван Павлович
Отец ребёнка: Дутов Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дутов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно